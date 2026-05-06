Sarı Kodlu Uyarı: Şanlıurfa ve Çevresinde Sağanak Bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşımda, bugün Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Ayrıca, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
