(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Çetin Kaya, Gülistan Doku ve Hüseyin İmanlı dosyalarını hatırlatarak süreçteki hukuksuzluklara dikkati çekti. Sarıbal, "Adalet ancak tarafsız ve bağımsız bir yargıyla sağlanır. İktidarların, kişilerin, kurumların baskısı altında sağlanamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 29 Kasım 2021'de İstanbul Kadıköy'de Çetin Kaya'nın bir polis tarafından öldürüldüğünü ileri sürerek, yargılama sürecindeki hukuksuzluklara dikkati çekti. Sarıbal, Kaya'yı öldüren polis memurunun yerel mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edildiğini ancak, Yargıtay'ın bu kararı bozması sonrası tahliye olduğunu belirterek, "Suçu işleyene göre yargı, suçu işleyene göre ceza, suçu işleyene göre adalet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Sarıbal, "Gerçekten bu ülkede yargıya güvenilmiyorsa sadece medyadan izleyerek, görerek değil; eğer o mahkeme salonlarına gidildiğinde çok daha acı, çok daha vahim bir tabloyla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu.

Sarıbal, Tunceli'de 5 Ocak 2020'de katledilen Gülistan Doku soruştumasına ilişkin, "Gerçekten hem korkunç hem acı. Bir ülkenin insanının can güvenliğini sağlayacak devlet, devlet organları işin içinde. Bir gönderme yapmak isterim ama yeri değil, yakın tarihte herkesin yaşadığı. Vali içinde, emniyet içinde, hastane, doktorlar içerisinde, bürokrasi içerisinde, polisi, emniyeti, jandarması içinde üniversite öğrencisi bir öğrenci, kadın öğrenci yok edildi. Adalet yoksa ekmek yok, adalet yoksa yaşam yok, adalet yoksa eşitlik yok. Ve adalet ancak tarafsız ve bağımsız bir yargıyla sağlanır. İktidarların, kişilerin, kurumların baskısı altında sağlanamaz. Taraflı olur, asla bağımsız olmaz" ifadesini kullandı.