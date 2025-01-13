Sarıçiçek Göleti Buzla Kaplandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Sarıçiçek Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.
İlçe merkezinden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta ve 1750 metre yükseklikte yer alan gölet, zaman zaman etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan göletin yüzeyi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Yüzeyi buzla kaplanan gölet, havadan görüntülendi.
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