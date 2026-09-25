Sarıeroğlu, Odabaşı'nın ardından Gölbaşı çalışmalarının süreceğini söyledi - Son Dakika
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Sarıeroğlu, Odabaşı'nın ardından Gölbaşı çalışmalarının süreceğini söyledi

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Sarıeroğlu, Odabaşı\'nın ardından Gölbaşı çalışmalarının süreceğini söyledi
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AK Parti Gölbaşı Danışma Meclisi Toplantısı, Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Sarıeroğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye katılmasının ardından ilçeye yönelik çalışmaların teşkilat, belediye ve milletvekilleriyle sürdürüleceğini belirtti.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, toplantı öncesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nı da ziyaret ettiklerini söyledi.

Gölbaşı'nın Ankara açısından önemli bir ilçe olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, Odabaşı'nın AK Parti'ye katılmasının ardından ilçeye yönelik çalışmaların teşkilat, belediye ve milletvekilleriyle birlikte sürdürüleceğini belirtti.

Sarıeroğlu, ekonomi ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise ilçenin ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilhgi verdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Odabaşı'nın tercihinin ilçeye hizmet amacı taşıdığını, AK Parti teşkilatı olarak belediyenin çalışmalarına destek vereceklerini kaydetti.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların belediye, teşkilat ve merkezi yönetimle koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, Gölbaşı'nın 54 mahallesinin ihtiyaçlarının takip edildiğini, ilçenin geleceğine yönelik planlamaların uzun vadeli yapılması gerektiğini anlattı.

Toplantıya AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ankara İl Koordinatörü Muhammet Tarık Kuyrukçu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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