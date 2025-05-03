Sarıkamış'a Suni Karlama Sistemi Müjdesi

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yapılacak suni karlama sistemi projesinin imzalanması turizmcileri sevindirdi.

İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ile 5 telesiyej bulunuyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki, güvenliğinin yanında görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı kayak severlerin dikkatini çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılacak suni karlama sistemi projesi yüklenici firma tarafından imzalanması turizmcileri mutlu etti.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata geçecek projeyle Sarıkamış, kış turizminde yakaladığı ivmeyi daha üst seviyelere taşıyarak bölge ve Kafkasların gözde yeri haline geleceğini söyledi.

Suni karlama sistemiyle kayak sezonun daha da uzayacağını belirten Taş, "Kış turizmi için hayati önem taşıyan Suni Karlama Projesi sözleşmesi Kars Valiliği İl Özel İdaresince imzalanmıştır. Bu bağlamda tarihe not düşecek bu önemli proje için emek veren çaba gösteren başta sayın Valimiz Ziya Polat'a, Kars Milletvekilimiz Adem Çalkın Beye, Sarıkamış Kaymakamımız Enis Aslantatar'a, Sarıkamış Belediye Başkanımız Serdar Kılıç'a, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekterliğine ve emeği ve katkısı olan herkese bu sektörden ekmek yiyen dolaylı, dolaysız birçok aile ve sektör temsilcileri adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.