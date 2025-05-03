Sarıkamış'a Suni Karlama Sistemi Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıkamış'a Suni Karlama Sistemi Müjdesi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama projesi imzalandı, kış turizmi için önemli gelişme.

03.05.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yapılacak suni karlama sistemi projesinin imzalanması turizmcileri sevindirdi.

İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ile 5 telesiyej bulunuyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki, güvenliğinin yanında görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı kayak severlerin dikkatini çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yapılacak suni karlama sistemi projesi yüklenici firma tarafından imzalanması turizmcileri mutlu etti.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata geçecek projeyle Sarıkamış, kış turizminde yakaladığı ivmeyi daha üst seviyelere taşıyarak bölge ve Kafkasların gözde yeri haline geleceğini söyledi.

Suni karlama sistemiyle kayak sezonun daha da uzayacağını belirten Taş, "Kış turizmi için hayati önem taşıyan Suni Karlama Projesi sözleşmesi Kars Valiliği İl Özel İdaresince imzalanmıştır. Bu bağlamda tarihe not düşecek bu önemli proje için emek veren çaba gösteren başta sayın Valimiz Ziya Polat'a, Kars Milletvekilimiz Adem Çalkın Beye, Sarıkamış Kaymakamımız Enis Aslantatar'a, Sarıkamış Belediye Başkanımız Serdar Kılıç'a, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekterliğine ve emeği ve katkısı olan herkese bu sektörden ekmek yiyen dolaylı, dolaysız birçok aile ve sektör temsilcileri adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Sarıkamış, Güncel, Turizm, Yaşam, Spor, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'a Suni Karlama Sistemi Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:14:29. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'a Suni Karlama Sistemi Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.