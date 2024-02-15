Sarıkamış beyaza büründü, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor
KARS - Sarıkamış'ta saba doğru başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışından dolayı kapanan köy yolları ise Özel İdare ekiplerince kısa sürede açıldı.
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerine kar yapışına bıraktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezinin bulunduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar güne karla uyandı. Erkan saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise işyerleri ve araçlarının üzerinde bulunan karı temizledi. Sarıkamış'a karın yakıştığını belirten Hakan Polat, "Bugün Şubat'ın 15'i, eski hesap Şubat'ın 1'i, zemheri ayından çıkışımız, çile diyoruz. Sarıkamış'a güzel bir kar yağdı. Sarıkamış karıyla güzel, tesisleriyle güzel, kar Sarıkamış'a hayat veriyor" dedi.
Kar yağışı ile birlikte Sarıkamış İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri de seferber oldu. Ekipler, sabah erken saatler de köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yapışından dolayı kapanan 7 köy yolu kısa sürede açıldı. Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu, Kars ve Ağrı çevrelerinin aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır ve çevrelerinin ise yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin edileceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış beyaza büründü, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte Beyoğlu turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlarla buluşarak desteklerini isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etti.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?