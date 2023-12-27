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Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri için kar taşınması başladı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri için kar taşınması başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı. Heykellerin yapımı için ilçeye taşınan kar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yığılıyor. Kafkas Üniversitesi koordinasyonunda yapılacak olan heykellerin açılışı 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri için kar taşınması başladı
27.12.2023 - 10:12,
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri, 5-7 Ocak'ta Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek.

Şehit asker figürlerinin yansıtılacağı kardan heykellerin yapımı için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere bölgesinden İl Özel İdaresine ait kamyonlarla taşınan kar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'ndeki alana yığılıyor.

Bölgeye yeteri kadar kar taşınmasıyla Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda heykellerin yapımına başlanacak.

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Yaşar Akça, kardan şehit heykellerinin yapımı için çalışmaların başladığını belirterek, "Handere bölgesinden kar taşıyoruz, burada kardan şehit heykelleri yapılacak. İnşallah şehitlerimizi etkinliklerle anacağız." dedi.

Kardan heykellerin açılışının, 6 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri için kar taşınması başladı - Son Dakika


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