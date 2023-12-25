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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi - Son Dakika
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi sezon açılışıyla birlikte kayak severlerle dolmaya başladı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı merkezde, kayak, snowboard ve kızak keyfi yaşanıyor. Kayak merkezinde 9 slalom, bir snowboard pisti ve 4 telesiyej hizmet veriyor.

25.12.2023 - 11:56,
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi

KARS - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi sezon açılışıyla birlikte kayak severlerle dolmaya başlandı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı merkezde, kayak severler pistlerde kayak, snowboard ve kızak keyfi yaşadı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, yaptığı açıklamada, kar yağışıyla birlikte kayak merkezinde hareketliliğin başladığını söyledi. Taş, beklenen doğal kar ile sezonu açtıklarını belirterek, "Bütün misafirleri Sarıkamış'a davet ediyoruz. Gördüğünüz üzere Sarıkamış'ın bütün doğal güzellikleri iç içe, sarıçamlar içinde kristal kar taneleri eşliğinde kayağınızı yapabiliyorsunuz. Rezervasyon talepleri çok olumlu giderek artıyor. Çünkü misafirlerimiz bölgeyi takip ediyor. Gerek dijital ortamda gerekse otelleri arayarak. Kazasız belasız bir sezon diliyor, kayak severleri bekliyoruz. "dedi.

Kayak merkezinde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 9 slalom, bir snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde kayak keyfi
Kaynak: İHA
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