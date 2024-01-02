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"Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika
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"Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde Türkiye Satranç Federasyon Sarıkamış Temsilcisi Salih Kamar koordinesinde, Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen satranç turnuvasına 8-14 yaş grubunda 60 öğrenci katıldı. Turnuva sonunda derece girenlere iş adamı Erdoğan Keleş tarafından para ödülü verildi. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, turnuvayı düzenleyenleri ve katılan öğrencileri tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.

"Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi
02.01.2024 - 11:38,
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Sarıkamış ilçesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyon Sarıkamış Temsilcisi Salih Kamar koordinesinde, Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Oteli'nde satranç turnuvası yapıldı.

Turnuvaya, 8-14 yaş grubunda 60 öğrenci katıldı. Turnuva sonunda kategorilerinde derece girenlere iş adamı Erdoğan Keleş tarafından para ödülü verildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış şehitleri adına düzenlenen turnuvayı çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, turnuvayı düzenleyenleri ve katılan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin ödüllerini Kaymakamı Enis Aslantatar ve okul müdürü Saim Aydın verdi.

Kaynak: AA
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