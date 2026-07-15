Sarıkamış'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen programda ilk olarak araç konvoyu ile ilçe turu atıldı, şehitlikler ziyaret edilerek dualar okundu. Sarıkamış İmam Hatip Ortaokulu bahçesine günün anısına sarıçam fidanları toprakla buluşturuldu.

Ardından ilçedeki şehit ve gazi derneklerine ziyarette bulunuldu. Sarıkamış Liseliler Vakfının hazırladığı "Eller ve yüzler" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Daha sonra Sarıkamış İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Kardeşlik Futbol Turnuvası" Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'ın yaptığı başlama vuruşuyla gerçekleştirildi.

Turnova öncesinde öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan görsellerle sahaya çıkarak anlamlı görüntüler oluşturdu.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar,9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Kıdemli Albay Nuri Köyden,Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Baş Savcısı Hüseyin Dikmen,İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez,Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.