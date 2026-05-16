Sarıkamış\'ta Bahar ve Kış Bir Arada

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kıştan kalan kar örtüsüyle baharın renkleri aynı anda doğada yer alıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde karlar içinden çıkan çiğdem çiçekleri ile yağışlarla coşan dere kenarları sarı çiçeklere bezendi.

Hamamlı Düzü'ndeki sulak alanlara gelen göçmen kuşlar beslenmeye çalıştı.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine, baharla birlikte doğanın renklenmeye başladığını söyledi.

Kocaş, Sarıkamış'ın doğasının her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü belirterek, "Uzun bir kış mevsiminin ardından bahar nihayet geldiğini hissettirdi. Yağmurların ardından doğa canlanmaya başladı. Her taraf sarı, mavi, kırmızı, çiçeklerle bezendi. Bunun yanında sulak alanlara kuşlar geldi, doğa fotoğrafçıları olarak bu anı kayıt altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.