Sarıkamış'ta Kayak Kazası: Kalp Krizi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak yaparken düşüp kalbi duran kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'dan tatil için Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen Murat D. (53), pistte kayak yaparken dengesini kaybederek düştü.

Murat D'nin yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Murat D, daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat D., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.