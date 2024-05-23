Sarıkamış\'ta Kış Aylarında Bozulan Yollar Asfaltlanıyor

Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış aylarında bozulan yollar asfaltlanmaya başlandı.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği 2 bin 200 rakımlı ilçede bozulan yollar yeniden asfaltlanıyor.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezindeki ana yollarda bozulan satıhlarda asfaltlama çalışması başlattı.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, uzun geçen kış mevsiminde yolların bazı bölümlerinde bozulmalar meydana geldiğini söyledi.

Kılıç, belediye ve Karayolları ekipleri olarak yollarda asfaltlama çalışması başlattıklarını belirterek, "Uzun süren kış mevsiminde kar küreme, tuzlama çalışmaları, ardından yağan yağmurlar doğal olarak yollarımızda bozulmalara neden oluyor. Hava şartları müsait olmaya başladığı andan itibaren ilçe merkezindeki bozulan cadde ve sokaklarda asfalt, kilit parke ve tıkanan atık su kanallarında geniş çaplı çalışma başlattık." dedi.