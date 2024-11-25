Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Sarıkamış\'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

25.11.2024 16:16
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Sarıkamış ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Şehit Fikret Gündüz İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, STK ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aslantatar, programda yaptığı konuşmada, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenleri sadece Öğretmenler Günü'nde hatırlamanın yeterli olmadığını söyledi.

Öğretmenlere gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri vermenin herkesin görevi olduğunu ifade eden Aslantatar, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok da Millet Mektepleri'nin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım gününün, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak büyük bir coşkuyla kutlandığını hatırlatarak, "Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınması ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve öğretmenlik en saygın meslekler arasında yer almıştır." diye konuştu.

Şiir, oratoryo ve halk oyunları gösterisinden sonra adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Program, okullar arası şiir, resim ve kompozisyon dalında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

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