Sarıkamış\'ta sağanak sabah etkisini artırdı, Cumhuriyet Mahallesi\'nde göletler oluştu

Sarıkamış'ta sağanak sabah etkisini artırdı, Cumhuriyet Mahallesi'nde göletler oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan sağanak sabah etkisini artırdı. Şiddetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu; Cumhuriyet Mahallesi'nde bina önlerinde göletler oluştu, sürücüler kontrollü ilerledi, yüksek kesimlerde ve ormanlık alanda sis görüldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve sis etkili oldu.
Gece aralıklarla başlayan sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, Cumhuriyet Mahallesindeki bazı binaların önünde göletler oluştu.
Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle kontrollü şekilde ilerledi.
Sağanağın ardından yüksek kesimlerde, ormanlık alanda sis oluştu.
Kaynak: AA
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