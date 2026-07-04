Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde aralıklarla yağan sağanak, daha sonra etkisini artırdı.
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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