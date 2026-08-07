Sarıkamış'ta Yaban Hayatı Araştırması Tamamlandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Yaban Hayatı Araştırması Tamamlandı

Sarıkamış\'ta Yaban Hayatı Araştırması Tamamlandı
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KuzeyDoğa Derneği, Sarıkamış'ta yaban hayvanları ve insan ilişkilerini inceleyen anketi tamamladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, insan ile yaban hayatı arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla yürütülen kapsamlı anket çalışması tamamlandı.

Kuzey Doğa Derneği tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Sarıkamış ve çevresinde yaşayan vatandaşların bozayı, kurt, vaşak ve yaban domuzu gibi yaban hayvanlarıyla ilişkileri, yaşanan çatışmalar ve yaban hayatına yönelik tutumlarında yıllar içinde meydana gelen değişimler yüz yüze görüşmelerle değerlendirildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, uzun dönemli araştırmanın bu yılki saha çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Dernek olarak 2013 yılından bu yana yaban hayatına yönelik birçok proje yürüttüklerini belirten Çoban, bunlardan birinin de insan-yaban hayatı çatışmasının değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar olduğunu ifade etti.

Her dört yılda bir Sarıkamış'ta aynı sorularla anket yaptıklarını dile getiren Çoban, "Bölgede insan-yaban hayatı çatışmasının hangi düzeyde olduğunu, artıp artmadığını, sorunların hangi alanlarda yoğunlaştığını ve insanların ekoturizme yönelik yaklaşımlarını analiz edeceğiz. Elde edeceğimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşarak, doğayı burada yaşayan insanlarla birlikte koruma hedefimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Anket çalışmalarına gönüllü olarak katılan Mine Şimşek de çalışmayı titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Sarıkamış'ın 26 köyünü ziyaret ederek yaklaşık 350 kişiyle görüştük. Yaptığımız görüşmelerde köylülerin ekoturizme istekli olduğunu ve bölgenin bu alanda önemli bir potansiyele sahip bulunduğunu gözlemledik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Yaban Hayatı Araştırması Tamamlandı - Son Dakika

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