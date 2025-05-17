Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Karakurt köyünde Ayhan Küçük, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardı.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle köye dönmeye çalışan Küçük'ün hayvanlarının otladığı alanın yakınına yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Yıldırım 6 Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
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