Sarıkamış'taki Asboğa Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı - Son Dakika
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Sarıkamış'taki Asboğa Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı

Sarıkamış\'taki Asboğa Gölü\'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Asboğa Gölü, yağan yağmurlarla debisi yükselerek buzlarını çözdü. Bu durum, gölün çevresindeki doğal güzellikleri fotoğraflayan doğa fotoğrafçıları ve göçmen kuşları çekmek isteyen kuş gözlemcileri için büyük bir fırsat oldu. Göl, ördek, angut, sakar meke, balıkçıl gibi birçok kuş türüne üreme ve barınma imkanı sağlıyor.

05.05.2024 10:07
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzları çözülen ve yağan yağmurlarla debisi yükselen Asboğa Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2007 rakımlı Asboğa Gölü, 13 bin 800 metrekarelik alanıyla ördek, angut, sakar meke, balıkçıl gibi birçok kuş türüne üreme ve barınma imkanı sağlıyor.

Yaklaşık 6 ay kar ve buzlarla kaplı göl, bugünlerde kuş sesleriyle şenlendi. Bölgedeki doğal güzellikleri fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, Asboğa Gölü'nün saklı bir cennet olduğunu söyledi.

Solmaz, gölün bölge ve yaban kuşları için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, "Sarıkamış'ın doğa harikası Asboğa Gölü'nde geçen haftalar metreyi aşkın karla kaplıyken bugün yeşillerle donanmış gözleri okşuyor. Bir taraftan da gölün içindeki değişik kuş sesleri sakar mekeler, ördeklerin sesleri buraya renk katıyor. Dağlardaki karların varlığı bu manzarayı daha romantik hale getiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'taki Asboğa Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı - Son Dakika

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