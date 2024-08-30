Sarıoğlan ilçesinde anneler ile çocukları için etkinlik düzenlendi

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Sarıoğlan ilçesinde anneler ile çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi, çocuklar ile annelerin birlikte katıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Üç gün süren etkinliklerde aileler bileklik yapımı üzerine öğretici atölye çalışmaları yaptı.

Etkinlikte, "30 Ağustos Zafer Bayramı" da kutlandı.