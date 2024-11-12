Sarıoğlan'da Mesaiye Kitapla Başlanıyor - Son Dakika
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Sarıoğlan'da Mesaiye Kitapla Başlanıyor

Sarıoğlan\'da Mesaiye Kitapla Başlanıyor

Sarıoğlan'da eğitim personeli, 'Birlikte Okuyoruz' projesiyle kitap okuyarak işe başlıyor.

12.11.2024 11:17
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Sarıoğlan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü personeli mesaiye kitap okuyarak başlıyor.

Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personel, "Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında mesai başlamadan İlçe Halk Kütüphanesinde 30 dakika kitap okuyarak iş başı yapıyor.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, proje ile kitap okuma konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı ve kütüphaneleri canlı mekanlar haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, okuma faaliyetini okullarda da yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Sarıoğlan Halk Kütüphanesi memuru Halime Korkmaz da kütüphanenin etkin kullanımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin ilçede okuma kültürünün gelişmesi açısından farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sarıoğlan, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıoğlan'da Mesaiye Kitapla Başlanıyor - Son Dakika

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