Sarıyer Ayazağa'da jandarma 218 personelle sel mağdurlarının evlerini temizliyor - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da jandarma 218 personelle sel mağdurlarının evlerini temizliyor

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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 218 personel ve 17 araçla destek veriyor. Ekipler, selden zarar gören ev ve iş yerlerindeki çamur ve atıkları temizleyerek su tahliyesi ile eşyaların çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Sarıyer'de jandarma ekiplerinin, selin ardından yürütülen temizlik ve onarım çalışmalarına desteği sürüyor.

Ayazağa Mahallesi'nde etkili olan selin ardından bölgede temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 218 personel ve 17 araçla selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara destek verdi.

Selden zarar gören ev ve iş yerlerinde biriken çamur ve atıkları temizleyen ekipler, su tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da jandarma 218 personelle sel mağdurlarının evlerini temizliyor - Son Dakika
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