Sarıyer Ayazağa'da selde 6 kişi öldü, kayıp 1 kişi için arama sürüyor - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da selde 6 kişi öldü, kayıp 1 kişi için arama sürüyor

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Sarıyer'de 14 Ekim'de etkili olan sağanak sonrası Ayazağa'da yaşanan selde 6 kişi hayatını kaybetti, ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Ayazağa ve Kemerburgaz'da belediye ekiplerinin yıkım ve temizlik çalışmaları sürerken selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AYAZAĞA'da yaşanan sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev, iş yeri ve araç ise zarar gördü. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ederken, Ayazağa ve Kemerburgaz'da belediye ekiplerinin yıkım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu. Taşkın nedeniyle mahalledeki çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Selin ardından bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri mahallede yıkım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

KEMERBURGAZ'DA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta etkili olan selden en çok etkilenen bölgelerden birisi de Kemerburgaz olmuştu. Kemerburgaz'da da zarar gören yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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