Sarıyer Ayazağa'da selde mahsur kalan sürücü esnaf yardımıyla camdan çıkarıldı - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da selde mahsur kalan sürücü esnaf yardımıyla camdan çıkarıldı

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Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'nde selde aracında mahsur kalan sürücü, kapıyı açamayınca camdan çıkmayı denedi. Çevredeki esnafın yardımıyla aracının camından çıkarılan sürücünün kurtarılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'ndeki selde aracında mahsur kalan sürücünün çevredekiler tarafından kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentteki sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Ayazağa'da bir sürücü aracının içinde mahsur kaldı. Sel sularının içindeyken kapıyı açamayan sürücü, araç camından dışarı çıkmayı denedi.

Sürücüyü fark eden çevredeki esnaf, sürücünün yardımına koştu.

Esnafın yardımıyla aracının camından dışarı çıkarılan sürücü, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da selde mahsur kalan sürücü esnaf yardımıyla camdan çıkarıldı - Son Dakika
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