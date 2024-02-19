Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, adaylık süreciyle ilgili çalışma ve bekleme kararı aldı

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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinden aday gösterilmemesi üzerine verdiği tepkinin karşılık bulduğunu belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." dedi.

Genç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Partisinin belediye başkanlığı adaylığı için aldığı "yanlış kararı" değerlendirmesi için dün gece 24.00'e kadar süre verdiğini dile getiren Genç, basın açıklaması öncesinde önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Genç, adaylık süreciyle ilgili partisinin yeniden bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Sesimiz duyuldu. Biraz önce Genel Başkanımız Özgür Özel'in aramasıyla, yaptığımız görüşme sonrasında yarın saat 12.00'ye kadar konunun üzerinde çalışma ve bekleme kararı aldık." diye konuştu.

Değerlendirmenin iyi bir şekilde sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Genç, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz koltuk değil. Bizim derdimiz halkımız. Bu noktada hiçbir şekilde bir dayatmaya gitmedik. Bir yanlışın düzeltilmesini istedik. Genel Başkanımıza yarın saat 16.00'da daha önce yaptığım gibi basın açıklaması yapacağımı söyledim. Dedi ki, 'Bir süre... Bu süre basın mensupları ve Sarıyer halkı tarafından da anlayışla karşılanacağını bekliyorum."

Genç, yarın saat 12.00'de tekrar bir açıklama yapacağını, kendisini destekleyenlere danışmadan hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

CHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Oktay Aksu'yu açıklamış, Sarıyer Belediye Başkanı Genç de bunu kabul etmediklerini belirterek, kararın yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.