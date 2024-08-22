Sarıyer'de 4 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Sarıyer'de 4 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

22.08.2024 02:46
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Sarıyer'de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul'un Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Havuzlu Bostan Sokağı'nda saat 01.30'da meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere vinç yardımıyla müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Yangını gören mahalleli yaşadığı panikle kendini sokağa attı. - İSTANBUL

Kaynak: AA

3-sayfa, İtfaiye, İstinye, Sarıyer, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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