Sarıyer\'de Ayazağa Atatürk Stadı\'nın enkazı selin 6. gününde toplanıyor

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de selin ardından dere ıslah çalışmaları kapsamında yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın enkazı kaldırılıyor. Selin 6'ncı gününde ekipler, iş makineleriyle molozları topluyor. Stadın bulunduğu alandaki son durum ve çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor. Dere ıslah çalışmaları için dere yatağındaki yapıların kaldırılması kapsamında Ayazağa Atatürk Stadı'nda yıkım gerçekleştirildi. Yıkımın tamamlanmasının ardından stadın bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

İŞ MAKİNELERİYLE MOLOZLAR KALDIRILIYOR

Selin 6'ncı gününde ekipler, yıkılan stattan geriye kalan molozları iş makineleri yardımıyla topluyor. Stadın bulunduğu alandaki enkazın kaldırılması ve alanın temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından bölgedeki çalışmalar havadan kaydedildi. Görüntülerde, stadın bulunduğu alanda biriken molozlar ve iş makineleriyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları yer aldı.