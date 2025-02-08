Sarıyer\'de Balıkçı Teknesinde Yangın

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Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ediyor.