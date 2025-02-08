Sarıyer'de balıkçı teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Balıkçı Teknesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?