Sarıyer'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sarıyer'de inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

15.01.2025 22:46
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Sarıyer'de inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Maslak'taki rezidans inşaatında çalışan işçiler ile daha önce burada çalışan ve kısa süre önce işten çıkarılan bir grup işçi arasında "alacak verecek meselesinden" kavga çıktı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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