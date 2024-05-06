Sarıyer'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Zekeriyaköy yolu üzerinde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü C.Ö.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 32 bin 233 lira idari para cezasına çarptırılan C.Ö.T'nin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konulmasına karar verildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de drift yapan sürücüye ağır ceza - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?