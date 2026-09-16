Sarıyer\'de duvara çarpan okul servisinin şoförü yaralandı

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sırasında serviste öğrenci olmadığı öğrenilirken, başından yaralanan şoför Dursunali İ. (68) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yola devam eden 34 LAT 558 plakalı okul servisi, şoförü Dursunali İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada başından yaralandığı belirlenen servis şoförü Dursunali İ. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.