Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisine müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine, gemiye müdahale etmek için olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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