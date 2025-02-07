Sarıyer\'de Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Başladı

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Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisine müdahale için bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine, gemiye müdahale etmek için olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.