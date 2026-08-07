Sarıyer'de Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
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Sarıyer'de Hafriyat Kamyonu Devrildi

Sarıyer\'de Hafriyat Kamyonu Devrildi
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Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi, şoförü hastaneye kaldırıldı.

SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu şarampole devrildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon şoförü Murat T., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolundan Ayazağa yönüne ilerleyen hafriyat kamyonu şoförü Murat T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Murat T., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, bacak ve sırtındaki ağrı nedeniyle ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika

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