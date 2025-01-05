Sarıyer'de Kadın Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer'de Kadın Yaralandı

Sarıyer\'de Kadın Yaralandı

Yöresel ürünler satan kadın, otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

05.01.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de, yol kenarında yöresel ürünler satan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Büyükdere Bahçeköy Yolu Maslak yönünde seyreden A.N. idaresindeki 34 MR 007 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Önce yol kenarındaki tezgahta yöresel ürünler satan Sadiye A'ya (64) çarpan otomobil, daha sonra mesire alanına düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Mesire alanına düşen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Sarıyer, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Kadın Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:09 Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
13:08 Esenyurt’ta yasak aşk cinayeti Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 15:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Kadın Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.