Sarıyer'de kafe sahibi bıçaklanarak öldürüldü, 8 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Sarıyer'de iki esnaf arasında çıkan kavgada kafe sahibinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kafe işleten Murat Serter'in 26 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Serter'in, dürümcü dükkanına ait giderden kendi kafesine su akması üzerine komşusu Ersay Y'nin iş yerine gittiği, iki esnaf arasında tartışma çıktığı, tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Murat Serter'in bıçakla yaralandığı, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği saptandı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bıçağı kullandığı belirlenen Berkin E.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere yönelik aramada, 4 silah ve bıçak ele geçirildi.

Sorgulamada, toplam 42 suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.