Sarıyer\'de Kayıp Kardeşler için Arama Çalışmaları Sürüyor

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SARIYER'de Cumartesi akşamı saat 18.30'da denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar deniz yüzeyinden botlarla ve deniz altından sürüyor.

Aşiyan Sahili'nde Cumartesi saat 18.30 sıralarında denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can'ı (23) arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Aşiyan Sahili'nde, Sahil Güvenlik ekipleri de Bebek Sahili'nde aramalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde deniz dibi taramaları yeniden başladı. Dalgıçlar belirlenen noktalara dalış yaparak kaybolan iki kardeşten bir iz bulmaya çalışıyor.