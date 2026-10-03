Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Sarıyer\'de kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarptı, 1\'i ağır 3 kişi yaralandı
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Sarıyer Pınar Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen aracın sıkıştırmasıyla park halindeki 6 araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, sürücünün durumu ağır.

SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 6 araca çarptı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta meydana geldi. C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobili iddiaya göre, karşı yönden gelen bir araç sıkıştırdı. Bu sırada sürücü, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil park halinde bulunan araçlara çarptı.

Kazada sürücü C.K. ile yanında bulunan Y.K. ve park halindeki araçlardan birinin içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hasar oluşan park halindeki 6 araç ve kazaya karışan otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Pınar MahallesiSarıyerGüncelSon Dakika

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