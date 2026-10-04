Sarıyer'de motokurye darbesinde gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sarıyer'de motokurye darbesinde gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Sarıyer'de motokuryenin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, kasten yaralama, tehdit ve hakaretten adliyeye sevk edildi. İddiaya göre 2 Ekim'de Huzur Mahallesi'nde sipariş götüren motokurye, iki motosikletli kişilerce darbedildi, başına kaskla vuruldu.

Sarıyer'de bir motokuryenin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Huzur Mahallesi'nde 2 Ekim'de sipariş götüren Ahmet Yasin E. (27) önü, iki motosikletle gelen bazı kişiler tarafından kesildi.

Tekme ve yumruklarla darbedilen ve başına kaskla vurulan Ahmet Yasin E. yaralandı.

Ahmet Yasin E. hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun ifadesi ve kamera görüntüleri doğrultusunda çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.Y. (26) ile F.M'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, motokuryenin darbedildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıyer'de motokurye darbesinde gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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