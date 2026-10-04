Sarıyer'de motokurye darbesinde gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıyer'de bir motokuryenin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Huzur Mahallesi'nde 2 Ekim'de sipariş götüren Ahmet Yasin E. (27) önü, iki motosikletle gelen bazı kişiler tarafından kesildi.

Tekme ve yumruklarla darbedilen ve başına kaskla vurulan Ahmet Yasin E. yaralandı.

Ahmet Yasin E. hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurun ifadesi ve kamera görüntüleri doğrultusunda çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.Y. (26) ile F.M'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, motokuryenin darbedildiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.