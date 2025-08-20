Sarıyer\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı

Serap TÜRKOĞLU/ İSTANBUL, –SARIYER'de Emir S.'nin idaresindeki motosiklet, kontrolsüz şerit değiştiren otomobile çarptı. Motosikletli kazada hafif şekilde yaralanırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise motosikletteki kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, 10 Ağustos saat 16.00 sıralarında Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü Emir S., aniden şerit değiştiren 34 GPV 826 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan Emir S. hafif şekilde yaralanırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı Emir S.'nin motosikletindeki kameraya saniye saniye yansırken polis, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.