Sarıyer\'de Müzikholde Silahlı Kavga: 1 Ölü

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SARIYER'de müzikholde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi, Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış'a (22) ateş etti. Olayın ardından Yusuf H. kaçtı. Yaralanan Ömer Danış ve Yunus Danış Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUZLA'DA YAKALANDI

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Saat 02.40 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen silahla yaralama ve öldürme olayı ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde, Yusuf H.(36) isimli şahıs tarafından Y.D.(22) ve Ö.D.(30) isimli şahısların silahla vurulduğu, Ö.D.'nin hayatını kaybettiği, Y.D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmış, olay yerinde 2 adet kovan ele geçirilmiştir. Çalışmaların devamında; olayı gerçekleştiren Y.H. Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın üzerinden 1 adet silah ve 39 adet fişek ele geçirilmiştir. Araştırmalarda; şüpheli şahsın bir süre önce ilişkisi olduğu ancak ayrıldıkları ve aynı zamanda eğlence yerinde çalışan B.S.(38) isimli kadın şahsı mağdur ve maktul şahıslarla aynı masada görünce olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" denildi.