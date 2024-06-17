Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Balabandere Caddesi'ndeki 1000 metrekarelik otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle otluk alanın çevresinde yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin alandaki soğutma çalışması sürüyor.
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