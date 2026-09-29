Sarıyer'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Sarıyer'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastanede kurtarılamadı

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Sarıyer\'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastanede kurtarılamadı
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Sarıyer Çayırbaşı Tüneli'nde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan kadının tedavisi sürüyor. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER-Çayırbaşı Tüneli'nde Ali U. (30) yönetimindeki otomobille Bora Çetinbaş'ın (53) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bora Çetinbaş ile arkada oturan Didem Sadiye G. (49) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetinbaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U. yönetimindeki 34 KNJ 415 plakalı otomobille Bora Çetinbaş'ın kullandığı 34 RAG 500 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bora Çetinbaş ile motosiklette yolcu olarak bulunan Didem Sadiye G. yola savrularak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bora Çetinbaş, Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Didem Sadiye G. ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bora Çetinbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Didem Sadiye G.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün otomobilin sol tarafında ilerlediği sırada kazanın meydana geldiği görülüyor. Motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kadının yola savrularak sürüklendiği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosikletGüvenlik3. SayfaSarıyerGüncelKazaSon Dakika

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