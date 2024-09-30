Sarıyer'de Otoyolda Otomobil Yangını

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Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde seyreden bir otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracını emniyet şeridine çekerek inen sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.