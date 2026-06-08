Sarıyer'de, seyir halindeki otomobilin camından oyuncak tabanca gösterdiği belirlenen sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir sürücünün otomobil camından silah göstermesine yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsünün E.K. (23) olduğu tespit edildi.
Şüpheli evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Öte yandan, silahın ise oyuncak tabanca olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Oyuncak Tabanca Gözaltısı - Son Dakika
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