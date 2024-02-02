Sarıyer\'de Santa Maria Kilisesi\'ne yapılan saldırıyla ilgili 25 kişi tutuklandı

Sarıyer'de pazar günü saat 11.40 sıralarında Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Saldırının ardından yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı sınır dışı edilerek, geri gönderme merkezine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemlerin akşam saat 20.00 sırlarında bitti. İfadeleri alınan 34 şüpheliden 13'ü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan, aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 21 şüpheli ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 34 şüpheliden aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 25 şüpheli "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İSTANBUL-Kiliseye saldırısında 25 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kayseri detayı dikkat çekti. Saldırının arkasındaki örgüt üyelerinin olaydan önce Kayseri'de bir evde ve otelde iki ayrı toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, ''Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi.'' dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve ''Yol yürümeyeceğini'' söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ''İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?'' sorusuna, ''Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek.'' yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran ''ateşkes'' açıklaması geldi. Açıklamada, ''Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi'' denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen yardım çığlıkları üzerine mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 50 yaşındaki bir kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayet şüphesiyle evde bulunan kadının eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyla ilgili 25 kişi tutuklandı - Son Dakika
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