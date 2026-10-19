Sarıyer\'de selde mahsur kalan sürücüyü esnaf Uzunkavak ön camdan çıkarıp kurtardı

İSTANBUL – SARIYER'de selde aracında mahsur kalan sürücüyü, suya giren esnaf Recep Uzunkavak kurtardı. Uzunkavak, kapıdan çıkaramadığı sürücüyü aracın ön camından çıkararak ıurtardı. Kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ekim Çarşamba günü Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle oluşan selde iş yerlerini su basarken, bazı araçlar da sürüklendi. Suyun içinde kalan bir aracın sürücüsü ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkamadı. Suyun aracın kaput ve ön cam seviyesine kadar yükseldiğini gören esnaf Recep Uzunkavak, sürücünün yardımına koştu.

SÜRÜCÜYÜ ÖN CAMDAN ÇIKARARAK KURTARDI

Sel suyuna girerek araca ulaşan Uzunkavak, sürücüyü kapıdan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bu kez ön cama yönlendiren Uzunkavak, bir süre uğraştıktan sonra mahsur kalan sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücünün kurtarıldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Uzunkavak'ın suyun içinden araca doğru ilerlediği ve mahsur kalan sürücüyü ön camdan çıkardığı anlar yer alıyor.