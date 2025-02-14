Sarıyer'de Spor Kulübü Binasında Yangın

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İstanbul Sarıyer'de spor kulübü binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hadım Koruyolu Caddesi'nde yer alan iki katlı spor kulübü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Caddede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binayı tahliye etti. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kulüp binasında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.