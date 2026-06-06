Sarıyer'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer'deki Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin olduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki bir tekne, Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek İstmarin Tarabya Tekne Park'ta emniyete alındı.
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