Sarıyer'de Tekne Battı, 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Sarıyer'de Tekne Battı, 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayboldu

Sarıyer'de içinde 4 kişi ve köpeğin bulunduğu bir tekne batarken, 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalıştı. Bir başka teknede bulunanlar, yüzen vatandaşları kurtararak karaya çıkardı. Batan teknede bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi kayboldu. Olay yerine emniyet, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

21.08.2024 03:16
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Sarıyer'de içinde 4 kişi ve köpeğin bulunduğu tekne battı.

Tarabya açıklarında batan teknedeki 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden bir başka teknede bulunanlar, yüzen vatandaşları tekneye alarak karaya çıkarttı.

Batan teknede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaya çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Tekne Battı, 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Tekne Battı, 3 Kişi Kurtarıldı, 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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