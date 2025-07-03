Sarıyer'de trafik tartışmasında minibüsle otomobilin önünü kesen sürücüye ve yolcuya para cezası

Sarıyer'de trafik tartışmasında minibüsle otomobilin önünü kesen sürücü ile yolcuya toplam 10 bin 441 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Piyasa Caddesi'nde bir servis minibüsü sürücüsü ile yolcunun, hastaneye gittiklerini öne süren ailenin bulunduğu otomobilin önünü kestiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen 34 LBM 355 plakalı minibüsün şoförü S.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.K, sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 9 bin 448, yolcuya ise 993 lira para cezası kesildi.

Minibüsün araç kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, otomobil sürücüsü T.F.A.'ya yaptığı ihlallerden dolayı toplam 8 bin 487 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan sürücü S.K, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem yapılmak üzere Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi'ne teslim edildi.